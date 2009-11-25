Кириленко интересует, куда делись деньги МВФ

В Украине не преодолено ни одно кризисное явление, несмотря на стабилизационные кредиты МВФ. Так считает лидер Общественного движения «За Украину!» Вячеслав Кириленко.

Комментируя в интервью «Столичным новостям» причины приостановки предоставления Украине очередного транша МВФ, Кириленко отметил, что «это темная история, потому что мы не знаем, как до этого времени правительство выполняло условия МВФ». «Вполне вероятно, что Кабмин использовал эти деньги по своему усмотрению, а это не совсем то, на что эти деньги выдавались», - сказал он.

Он заметил, что «дело не в последнем транше, который не предоставили, а в том, куда делись предыдущие деньги, почему ни одно кризисное явление, несмотря на стабилизационные кредиты МВФ, не преодолено».

Кириленко также отметил, что «нельзя рассчитывать только на иностранную помощь, нужно активно привлекать собственные бюджетные ресурсы на поднятие экономики и собственного производства». «По моему мнению, такой направленности у правительства с самого начала кризиса не было. Потому и сели в лужу, когда МВФ перестал давать деньги», - подчеркнул лидер движения «За Украину!».