Кабмин уволил двух заместителей министра внутренних дел

Кабинет Министров Украины своим постановлением освободил Лидию ПОРЕЧКИНУ от должности заместителя министра внутренних дел Украины «согласно с ее заявлением».

Текст постановления КМУ от 10 января в 2007 г. №5 обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Другим постановлением от 10 января в 2007 г. - №6 – Кабмин освободил Михаила ВЕРБЕНСКОГО от должности заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного штаба также «согласно с его заявлением».

Как сообщал УНИАН, постановлением от 10 января в 2007 г. №7 правительство ввело дополнительно должность заместителя министра внутренних дел Украины - директора департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета. А постановлением №8 назначил на эту новосозданную должность Сергея КОПЫТОВА.

Кроме того, постановлением от 10 января в 2007 г. №9 правительство назначило Сергея ПОПКОВА заместителем министра внутренних дел Украины - начальником Главного штаба.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракции Блока Юлии Тимошенко и Нашей Украины резко выступили против последнего назначения.

Так, «Наша Украина» призвала премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменить постановление о назначении Сергея ПОПКОВА на должность замминистра внутренних дел. Соответствующее заявление зачитал на заседании парламента лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, правительство впредь должно не допускать «подобных неконструктивных назначений, которые способствуют дальнейшему обострению политического противостояния”. В.КИРИЛЕНКО отметил, что «28 ноября 2004 года, когда сотни тысяч людей протестовали на Майдане против фальсификации президентских выборов, С.ПОПКОВ приказал выдать боевое оружие дислоцированным под Киевом частям внутренних войск и выстроил их в боевом порядке для движения на столицу», - отметил лидер фракции “Наша Украина”. В.КИРИЛЕНКО отметил, что “сегодняшняя коалиция, правительство В.ЯНУКОВИЧА демонстративно возвращают на должности самых одиозных деятелей кучмовского режима». По его словам, среди них и Николай ПЛЕХАНОВ, который был назначен заместителем министра внутренних дел Украины и который «в 2004 году руководил арестами и избиением сумских студентов».

Депутат считает, что подобные назначения нужны для того, чтобы, когда народ «снова восстанет против античеловечной политики такого правительства», нашлись люди, «которые готовы не останавливаться ни перед чем».

Соответствующее заявление УНИАН предоставила пресс-служба БЮТ.

“Мы убеждены, что вместе с одиозными личностями в милиции насаждается преступная беспринципность, аморальность и антиукраинская суть”, – говорится в заявлении. БЮТ напоминает, что С.ПОПКОВ в должности командующего внутренних войск “в разгар народных протестов против фальсификации президентских выборов дал приказ войскам применить оружие против мирных демонстрантов”.

БЮТ также напоминает об инцидентах 27 и 29 декабря 2006 года на Майдане Незалежности, когда на главной площади Киева около ста человек под непосредственным прикрытием милиции с применением дубинок, топоров, ломов и металлических прутов дважды уничтожили палатки-павильоны Общественного совета.

БЮТ также заявляет, что концентрация в силовых органах лиц, способных повернуть оружие против собственного народа, представляет смертельную угрозу для страны и народа. “Мы отмечаем, что кадровые назначения правительства ЯНУКОВИЧА со всей очевидностью свидетельствуют, что пришедшая к власти группировка готова применить все средства, чтобы противозаконно удержаться на завоеванных предательством и изменой позициях, в том числе путем применения насилия против собственного народа”, - отмечается в документе.