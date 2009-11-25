«Свиным» гриппом заболел известный чиновник

Известное должностное лицо переболело "свиным" гриппом.

Об этом заявил заместитель главы Государственного управления делами Ростислав Валихновский в эфире 5 канала.

"Довольно известному и высокому должностному лицу была оказана помощь, был подтвержден диагноз гриппа A/H1N1, который был вылечен в больнице Феофания, вовремя, удачно, по протоколу, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения", - сказал он.

Чиновник отметил, что этот пациент уже выписан.

Кроме того, Валихновский заявил, что депутаты относятся к группе риска заражения "свиным" гриппом.

"Количество работы депутата, количество встреч с избирателями предусматривает то, что депутаты должны вакцинироваться", - подчеркнул он.

Украинская правда