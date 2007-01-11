Президент вернул в ВР закон о Кабмине и несколько других (список)

20:41, 11 января 2007
Политика
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...об НБУ, энергосбережении и коньяке

В соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины».

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве главы государства.

Будет представлять предложения Президента Украины во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

...Закон о внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины»

Киев. 11 января. УНИАН. В соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины Президент повернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины».

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве главы государства.

Предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады представит первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента Украины в Кабинете министров Арсений ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2006 г. Верховная Рада приняла Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Национальном банке Украины”.

Законом дополнен существующий перечень оснований для прекращения полномочий члена Совета Национального банка Украины следующим:

несоответствие деятельности члена Совета Национального банка требованиям закона или потеря им безукоризненной деловой репутации, что признано в судебном порядке;

отсутствие члена Совета Национального банка без уважительных причин на десяти подряд заседаниях Совета Национального банка.

Законом разрешено Совету Национального банка давать рекомендации о целесообразности назначения на должности или освобождения от должностей председателя Национального банка, членов Правления Национального банка и давать персональную оценку деятельности отдельных должностных лиц Национального банка.

В соответствии с законом, председатель Национального банка не может принадлежать к политическим партиям. Председателю Национального банка, его заместителям, членам Правления Национального банка и другим служащим Национального банка запрещается входить в состав органов управления, быть акционерами (участниками) банков и других финансовых учреждений.

...Ветированы изменения к стимулированию мер по энергосбережению

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал изменения в законодательство о стимулировании мер по энергосбережению.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования мероприятий по энергосбережению».

Предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в 2006 г. ВР приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования мероприятий по энергосбережению». “За” проголосовали 238 народных депутатов из 444, зарегистрированных в зале.

Как сообщил председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Олег ПАНАСОВСКИЙ, внесенные изменения позволят рационально использовать и экономить энергоресурсы в Украине.

...Изменения в Закон «О банках и банковской деятельности»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон Украины «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Как сообщает пресс-служба главы государства, предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет представлять Представитель Президента Украины в парламенте Роман ЗВАРИЧ.

...Изменения к законам об обороте коньячного спирта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ввоза и оборота коньячного спирта, виноматериалов и сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет представлять министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

 

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