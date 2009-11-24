Винский: самым эффективным премьером мог бы быть я, но я не буду

Лидер народно-патриотического объединения "За демократию и справедливость" Иосиф ВИНСКИЙ выступает за отставку Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра, во избежание совмещения ею обязанностей главы правительства с участием в выборах Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

"Чем скорее мы отправим ее (ТИМОШЕНКО) с поста премьер-министра, тем больше пользы будет для государства. Особенно в условиях, когда идет президентская кампания", - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, решение Ю.ТИМОШЕНКО баллотироваться в Президенты является ее политической ошибкой, которая наносит очень серьезный вред государству, "потому что она абсолютно сознательно использует бюджет, возможности правительства, систему исполнительной власти, чтобы стать Президентом".

И.ВИНСКИЙ также считает, что такое совместительство провоцирует конфликты главы правительства с оппозицией. "По моему мнению, в сложившейся ситуации было бы честно и правильно, если бы ТИМОШЕНКО сама ушла в отставку, а кого-то другого назначила и.о. премьер-министра. Вся система исполнительной власти не может становиться заложником избирательной кампании премьер-министра", - убежден он.

С другой стороны, по мнению политика, существующая коалиция могла бы просто избрать другого премьера. "Есть сегодня коалиция – три политических партии. В каком законе, в какой Конституции написано, что главой правительства может быть только лидер БЮТ? Почему нельзя взять (кандидатуру) из «Нашей Украины», из Блока Литвина? Почему не взять нейтрального человека, и в рамках коалиции его поддержать и сделать премьер-министром?", - считает И.ВИНСКИЙ.

Отвечая на вопрос, кто мог бы стать такой кандидатурой и эффективным премьером, И.ВИНСКИЙ сказал: "Я не хочу об этом говорить. Это не мое дело. Самым эффективным мог бы быть я, но я не буду".