Ющенко разочаровал Генпрокуратуру и СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно обжалования постановления о возбуждении уголовного дела».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2006 года Верховная Рада приняла Закон ,,О внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно дополнительных мер по защите прав человека в уголовном процессе”, которым предлагается дополнить УПК Украины статьями 2367 и 2368, которые предусматривают обжалование в суде постановления о возбуждении уголовного дела и порядке рассмотрения судом жалобы на постановление о возбуждении такого дела.

Третьего января руководители Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Службы безопасности Украины обратились с ходатайством к Президенту Украины запретить данный закон. По их убеждению, данный закон в принятой редакции является таким, который парализует расследование важных уголовных дел об актуальных преступлениях, в том числе - в сфере экономики, приведет к росту преступности, коррупции и в конечном итоге к подрыву национальной безопасности Украины.