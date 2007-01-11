Наша Украина и БЮТ объединились против Попкова

Фракция «Наша Украина» призывает премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменить постановление о назначении Сергея ПОПКОВА на должность заместителя министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление по поводу такого решения правительства от 10 января зачитал сегодня на заседании парламента лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, правительство впредь должно не допускать «подобных неконструктивных назначений, которые способствуют дальнейшему обострению политического противостояния”.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что С.ПОПКОВ «во времена агонии режима КУЧМЫ командовал внутренними войсками». «28 ноября 2004 года, когда сотни тысяч людей протестовали на Майдане против фальсификации президентских выборов, С.ПОПКОВ приказал выдать боевое оружие дислоцированным под Киевом частям внутренних войск и выстроил их в боевом порядке для движения на столицу», - отметил лидер фракции “Наша Украина”.

По его словам, только благодаря Майдану внутренние войска были возвращены в казармы. В.КИРИЛЕНКО отметил, что “сегодняшняя коалиция, правительство В.ЯНУКОВИЧА демонстративно возвращают на должности самых одиозных деятелей кучмовского режима». По его словам, среди них и Николай ПЛЕХАНОВ, который был назначен заместителем министра внутренних дел Украины и который «в 2004 году руководил арестами и избиением сумских студентов».

Депутат считает, что подобные назначения нужны для того, чтобы, когда народ «снова восстанет против античеловечной политики такого правительства», нашлись люди, «которые готовы не останавливаться ни перед чем». «Нельзя одной рукой приобщаться к проведению второго общенационального круглого стола и реализации Универсала национального единства, а другой рукой подписывать постановление о назначении одиозного генерала заместителем министра внутренних дел», - отметил В.КИРИЛЕНКО. По его словам, такие действия не приведут к покою в украинском обществе, а лишь обострят политическое противостояние.

Блок Юлии Тимошенко считает, что назначение Сергея ПОПКОВА на должность заместителя министра внутренних дел является очередным свидетельством антидемократических процессов, которые возрождаются с возвращением к власти старых кланов.

Соответствующее заявление УНИАН предоставила пресс-служба БЮТ.

“Мы убеждены, что вместе с одиозными личностями в милиции насаждается преступная беспринципность, аморальность и антиукраинская суть”, – говорится в заявлении. БЮТ напоминает, что С.ПОПКОВ в должности командующего внутренних войск “в разгар народных протестов против фальсификации президентских выборов дал приказ войскам применить оружие против мирных демонстрантов”.

БЮТ также напоминает об инцидентах 27 и 29 декабря 2006 года на Майдане Незалежности, когда на главной площади Киева около ста человек под непосредственным прикрытием милиции с применением дубинок, топоров, ломов и металлических прутов дважды уничтожили палатки-павильоны Общественного совета, которые были установлены по получении всех разрешений в соответствующих органах власти. “Милиция абсолютно не реагировала и тогда, когда нападавшие нагло сорвали с палатки, разорвали и втоптали в грязь украинский флаг”, - отмечается в документе.

“Невзирая на личные заявления министра ЦУШКО и его заместителей о незаконности применения физической силы против участников акции Общественного совета Украины, погром был повторен 29 декабря. И снова милиция охраняла грабителей вместо того, чтобы „посадить бандитов в тюрьмы”, - говорится в заявлении.

БЮТ также заявляет, что концентрация в силовых органах лиц, способных повернуть оружие против собственного народа, является смертельной угрозой для страны и народа. “Мы отмечаем, что кадровые назначения правительства ЯНУКОВИЧА со всей очевидностью свидетельствуют, что пришедшая к власти группировка готова применить все средства, чтобы противозаконно удержаться на завоеванных предательством и изменой позициях, в том числе путем применения насилия против собственного народа”, - отмечается в документе.

БЮТ требует увольнения и привлечения к ответственности должностных лиц, которые “унижают честь и достоинство правоохранительных органов и которые допустили надругательство над украинским флагом на Майдане”.

“Первым в этом перечне должен быть уволен С.ПОПКОВ, пребывание которого в должности заместителя министра внутренних дел является позором для всей правоохранительной системы Украины”, - заявляет БЮТ.