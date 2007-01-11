Кильчицкая видит экс-директоров зоопарка и Житнего рынка за решеткой

Киевская городская государственная администрация намерена добиваться привлечения к уголовной ответственности бывших директоров Киевского зоопарка Евгения КИРИЛЮКА и Житнего рынка Виктора МОСКАЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

При этом она напомнила, что против директора Бессарабского рынка Сергея ШАРГОРОДСКОГО после проведенной проверки уже возбуждено уголовное дело. Это дело, уточнила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, возбуждено на основании заявлений предпринимателей этого рынка, которые платили руководству предприятия деньги, на которые не выдавались чеки, а также уплачивали в кассу одну сумму денег, а реально отдавали на руки руководству сумму, которая в 3-4 раза была больше. По информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, эти материалы отработаны в УБОЗ и на их основании возбуждено уголовное дело.

То же самое, по ее информации, зафиксировано в деятельности директора Житнего рынка. «Сейчас будет возбуждаться уголовное дело против директора Житнего рынка на подобных основаниях, то есть у нас есть конкретные заявления предпринимателей», - сообщила она.

Что касается экс-директора Киевского зоопарка, то, по словам заместителя главы КГГА, он уволился по собственному желанию, но потом захотел вернуться на свою должность и забрать заявление. В это время проводилась в зоопарке проверка, и были выявлены некоторые нарушения. В то же время руководство города приняло решение о смене менеджмента зоопарка, и уже при новом руководстве была проведена новая проверка «с другими источниками и возможностями, изнутри зоопарка». «Как выяснилось, были очень завышены цифры в проектно-сметной документации по капитальному строительству на территории зоопарка, что тянет на серьезные статьи Уголовного кодекса. И сейчас по результатам этой проверки, частной, мы еще раз туда запускаем КРУ, чтобы они это подтвердили. И, безусловно, мы будем привлекать к уголовной ответственности бывшее руководство зоопарка, потому что хищения тянут на Уголовный кодекс», - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее информации, после смены руководства Бессарабского рынка поступления в бюджет от этого предприятия увеличились в 39 раз. Так, по ее данным, если прибыль за 2005 год на Бессарабском рынке составляла 160 тыс. грн., то лишь за ноябрь 2006 года прибыль рынка составила 151 тыс. грн., притом что раньше в месяц она составляла 3 тыс. 850 грн. «Та прибыль, которую мы сейчас показывает, она просто удивительна по сравнению с предыдущей. Базар - это такой же бизнес, он может быть высоко прибыльным бизнесом, если это будет цивилизованная работа, а не «дерибан» средств коммунального предприятия», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.