Сегодня парламент во всем согласен с Ющенко

Верховная Рада приняла в новой редакции закон о перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации в 2007 году, учтя все предложения Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” этот закон проголосовали 294 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Президент отмечал, что некоторые нормы принятого ранее закона противоречили Конституции и ими парламент превышал свои полномочия.

В связи с этим Президент предложил изъять из текста закона статьи 2, 3 и 4 и изменить название закона на Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины».

Депутаты согласились с этими предложениями Президента.

В частности, была исключена статья 2 (которая предусматривала утверждение объектов права государственной собственности, подлежащих приватизации в 2007 году), статья 3 (давалось поручение Фонду государственного имущества Украины разработать и утвердить поквартальный план приватизации таких объектов) и статья 4 (о приватизации в соответствии с принципами открытого аукциона объектов, включенных в перечень).

По словам члена парламентского комитета по вопросам экономической политики Михаила ЧЕЧЕТОВА, после доработки законом предусмотрен перечень, в который входят 16 объектов, не подлежащих приватизации, и 24 объекта, которые запрещено приватизировать, но которые могут быть корпоратизированы.

Ранее закон предусматривал также перечень объектов, которые могут быть приватизированы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 декабря приняла Закон “О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году”. Президент наложил вето на этот закон 28 декабря 2006 года.

Также Верховная Рада приняла в новой редакции закон об усилении ответственности за самовольный захват земельного участка, учтя все предложения Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” повторное принятие с предложениями Президента Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за самовольный захват земельного участка» (№1028) проголосовал 371 из 443 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Закон предлагает усилить административную ответственность за самовольный захват земельного участка и установить уголовную ответственность за такие действия, а также за самовольное строительство на таком участке.

В то же время, по мнению Президента, закон не определяет критериев разграничения административной и уголовной ответственности, что, по его мнению, может привести к конкуренции разных правовых норм и невозможности одинакового их применения. В частности, по мнению Президента, за одинаковое правонарушение один гражданин будет нести административную, а другой – уголовную ответственность.

Учитывая это, Президент предложил принять новую редакцию статьи, которой закон дополняет Уголовный кодекс Украины и согласно которой за самовольный захват земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владению или владельцу, будет караться штрафом от 3400 до 5100 грн., или арестом сроком до 6 месяцев.

При этом этот ущерб признается значительным, если он превышает в 100 и больше раз необлагаемый минимум доходов граждан.

Парламент согласился с такими предложениями Президента.

Как сообщал УНИАН, закон был принят 14 декабря 2006 года, однако 30 декабря Президент возвратил его в ВР.