Венецианская комиссия разгромила законопроект «О прокуратуре»

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) призывает отозвать проект закона «О прокуратуре», принятый Верховной Радой Украины в первом чтении в апреле 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующие рекомендации содержатся в заключении Венецианской комиссии № 539, которое было обнародовано на заседании комиссии 27 октября 2009 года.

В своем заключении Венецианская комиссия призывает отозвать этот законопроект, поскольку он «не имеет целью реформирование существующей системы прокуратуры, которую Украина унаследовала с советских времен. Этот проект закона скорее является попыткой сохранить status quo и положить конец реформаторским действиям, основанным на основе Конституции Украины 1996 года».

По мнению Венецианской комиссии, «при разработке законопроекта не было принято к сведению ни одно из основных критических замечаний, выраженных Венецианской комиссией в ее заключениях от 2001, 2004 и 2006 гг. Законопроект сохраняет те черты, против которых Венецианская комиссия выступала в своих предыдущих заключениях. В случае принятия этого законопроекта прокуратура останется очень мощном и чрезмерно централизованным институтом, функции которого будут значительно шире функций прокуроров в демократическом обществе. Законопроект не приближает Украину к выполнению ее обязательств перед Советом Европы, в соответствии с которым «роль и функции прокуратуры изменятся (в частности, в отношении осуществления общего контроля над законностью), с превращением этого института в орган, который будет отвечать стандартам Совета Европы».

Как сообщалось, в мае 2009 года министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку проекта закона «О прокуратуре».

Министерство юстиции, поддерживая необходимость реформирования прокуратуры, считает принципиально важным, чтобы работа над новой редакцией Закона Украины «О прокуратуре» осуществлялась с учетом позиции Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), как одной из наиболее авторитетных экспертных организаций в сфере обеспечения верховенства права и соблюдения прав человека.