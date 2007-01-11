Кириленко придумал, как помирить Рака, Лебедя и Щуку

Лидер парламентской фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает Верховную Раду одобрить текст Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам в ВР.

По словам В.КИРИЛЕНКО, Президент всегда предпринимает шаги, направленные на консолидацию общества.

В то же время, по его мнению, перед тем, как разрабатывать и принимать «дорожную карту» выполнения универсала, «было бы хорошо, чтобы ВР своим решением одобрила сам текст Универсала национального единства».

По словам лидера фракции “Наша Украина”, тогда он станет обязательным для выполнения и в таком случае действительно приобретет смысл разработка и принятие “дорожной карты”.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что в таком случае эта инициатива окончательно решит проблемы между ветвями власти.