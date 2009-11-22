СМИ: Тимошенко не придет праздновать годовщину Помаранчевой революции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, вероятнее всего, не будет принимать участия в торжествах по случаю годовщины Помаранчевой революции.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам собеседника, Ю.ТИМОШЕНКО получила приглашение на торжества, запланированные на 18.30 в “Украинском доме”, однако, скорее всего, не придет на них.

Это мероприятие организует Секретариат Президента.

Как сообщалось, сегодня, 22 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Свободы. Мероприятия начнутся в 18.30 в “Украинском доме”.

Планируется, что Президент выступит с речью и вручит государственные награды. Торжества продолжатся концертом украинских исполнителей и творческих коллективов.