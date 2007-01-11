Ехануров думает, что Семенюк дурочку строит

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ утверждает, что закон Украины о перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году, вообще не нужен.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, “все это от лукавого. Этот законопроект вообще не нужен”. Он заметил, что “в соответствии с действующим украинским законодательством, должен быть только перечень объектов, запрещенных к приватизации. То есть, если по-простому описать всю эту ситуацию, то в Фонде госимущества “в дурочку играют”.

Прогнозируя процесс приватизации на следующий год, Ю.ЕХАНУРОВ отметил: “Это очень сложный вопрос, потому что нет никакой реальной работы. Продолжается словоблудие, которое было и в конце прошлого года. В конечном итоге, нет ничего странного. В программе Соцпартии написано, что должна быть государственная собственность. Чего же тогда хотеть? Представитель СПУ - председатель Фонда госимущества. Ее можно только пожалеть. У нее задание - сдерживать приватизацию, что она и делает изо всех сил”.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в Верховную Раду Закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году», принятый парламентом 6 декабря.

Законом предусматривалась, в частности, приватизация пакетов акций ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одесский припортовый завод», а также приватизация пакетов акций 12-ти облэнерго.

Кроме того, предлагалось приватизировать почти 75% акций ОАО «Росава», 98% - ОАО «Макеевский коксохимический завод», 96,67% - ОАО «Никопольский южнотрубный завод», 76% - ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».