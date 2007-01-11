Цушко назначил себе двух замов

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО назначил Сергея ПОПКОВА и Сергея КОПЫТОВА заместителями главы МВД Украины.

Как сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины, такое решение принято в исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 10 января 2007 года.

В частности, С.ПОПКОВ назначен заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного штаба; С.КОПЫТОВ - заместителем министра внутренних дел Украины – директором Департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета.

С.ПОПКОВ с ноября 2004 года по февраль 2005 года занимал должность заместителя главы МВД – командующего внутренними войсками. Согласно информации ряда СМИ и заявлениями политиков, именно С.ПОПКОВ отдавал приказ силой разогнать людей на Майдане во время Помаранчевой революции.

С.КОПЫТОВ с июля 2003 года по декабрь 2005 года занимал должность заместителя председателя Государственного казначейства - начальника управления Госказначейства в Киеве.