Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Лукаш
10:23, 11 января 2007Политика
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"За" проголосовали 372 депутата
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Елены ЛУКАШ (фракция Партии регионов).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 372 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Как сообщал УНИАН, Е.ЛУКАШ назначена заместителем министра Кабинета Министров Украины, и не может, согласно Конституции Украины, совмещать работу в исполнительных структурах с депутатскими полномочиями.
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