Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Лукаш

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Елены ЛУКАШ (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 372 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, Е.ЛУКАШ назначена заместителем министра Кабинета Министров Украины, и не может, согласно Конституции Украины, совмещать работу в исполнительных структурах с депутатскими полномочиями.