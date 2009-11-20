В СНБО отрицают, что не позвали Тимошенко на заседание

В Совете национальной безопасности и обороны Украины отрицают, что руководство Кабинета министров не было информировано о сегодняшнем заседании СНБО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата Совета нацбезопасности и обороны, на заседание, которое состоялось 20 ноября, были приглашены все члены Совета, включая премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

“Соответствующая телефонограмма с сообщением о заседании была разослана всем адресатам без исключения накануне 19 ноября 2009 года (исх. №9/2-3697-1-6), где были указаны вопросы для рассмотрения”, - отмечают в СНБО. Более того, отмечают в аппарате Совбеза, план рассмотрения вопросов на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины на ІІ полугодие был утвержден Президентом Украины еще 7 августа 2009 года.

”Несмотря на присутствие на заседании всех министров, входящих в состав СНБО Украины, вызывает удивление заявление первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, что он будто бы не получил приглашения на заседание СНБО Украины, где рассматривались крайне важные для национальной безопасности темы”, - отмечают в СНБО.

Первый вице-премьер-министр Украины по должности не является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины, а Кабинет министров не является адресатом для приглашения на заседание СНБО Украины. Таким адресатом является премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 10 февраля 2009 года ни разу не присутствовала на заседании конституционного органа – Совета национальной безопасности и обороны Украины, членом которой она является, в соответствии со ст. 107 Конституции Украины, подчеркнули в аппарате СНБО.

”Что касается слов первого вице-премьер-министра Украины “что такое чрезвычайное происходит в стране сегодня”, пресс-служба аппарата СНБО Украины уполномочена заявить, что в настоящее время реально прекращено финансирование Вооруженных сил Украины, и это создает серьезную угрозу национальной безопасности и обороне Украины”, - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СНБОУ.

Как сообщал УНИАН, А.ТУРЧИНОВ сегодня заявил, что Кабинет министров Украины не был информирован о сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По словам первого вице-премьера, о заседании он узнал из средств массовой информации.

«Не знаю, что такое чрезвычайное происходит в стране сегодня, кроме саммита глав правительств СНГ, чтобы вот так, без информирования правительства проводить СНБО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.