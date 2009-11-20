Томенко о Майдане и политиках

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что просчеты власти и ошибки политиков не должны поставить под сомнение роль Майдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он высказал в беседе с журналистами накануне 5-й годовщины Майдана.

«Просчеты власти и ошибки политиков не должны поставить под сомнение роль Майдана как общественного явления в современной украинской истории», - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО отметил, что Майдан в 2004 году выполнил целый ряд чрезвычайно важных функций. «Во-первых, это общественная функция. Майдан доказал, что общество может реально повлиять не только на принятие решений политиков, а фактически изменить ход истории собственного государства», - сказал он.

«Вторая функция – геополитическая. За дни Помаранчевой революции мир узнал об Украине больше, чем за все предыдущие годы независимости. Более того, эта информация носила преимущественно позитивный характер, потому что мир открыл для себя страну с демократической традицией и давней историей», - считает Н.ТОМЕНКО.

«Ну и конечно мировоззренческая функция. Майдан продемонстрировал, что ценности свободы, уважения друг к другу и уважения к собственной стране, защита собственного достоинства – являются общенациональными ценностями в Украине. В этом смысле современная украинская нация состоялась на Майдане», - отметил Н.ТОМЕНКО. По его словам, в 2005 году социологи утверждали, что впервые в Украине большинство граждан во всех без исключения регионах государства гордились тем, что они граждане Украины.

По мнению Н.ТОМЕНКО, в 5-ю годовщину тех событий самое важное защитить Майдан от политики и политиков, «потому что Майдан – это собственность украинского народа, а не кого-то из политиков или партий. Поэтому очевидно, что президенты, правительства и парламенты будут меняться, а Майдан останется в украинской истории».

Говоря о возможности повторения Майдана, Н.ТОМЕНКО сказал, что на Майдане Независимости в Киеве возможны малые и большие митинги, но Майдан один. Какие-то политические силы могут пригласить своих сторонников во время избирательной кампании или после ее завершения, но это будет митинг сторонников конкретного кандидата в президенты или политической партии. «В 2004 году на Майдане Независимости собирались люди для того, чтобы изменить страну и изменить историю. И в этом принципиальное мировоззренческое отличие между нынешними партийными массовыми акциями и тогдашним Майданом», - сказал Н.ТОМЕНКО.