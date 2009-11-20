Януковича, Ющенко и Яценюка объединяет одно желание?

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолог Константин БОНДАРЕНКО считает, что председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА объединило желание не допустить победы премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Сегодня есть только два основных претендента, имеющие реальные шансы занять пост Президента, – это Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО. Шансы остальных кандидатов достаточно призрачны», - сказал политолог.

Он подчеркнул, что А.ЯЦЕНЮК, пытавшийся до недавних пор разыграть собственную политическую карту, сегодня, похоже, уже сделал ставку на В.ЯНУКОВИЧА. «Последние заявления Арсения ЯЦЕНЮКА о Большой Европе в составе Украины, России, Беларуси, Казахстана и Сербии, его повышенное внимание к вопросам православия, свидетельствуют если не об уже сложившейся договоренности, то, как минимум, о попытке Арсения Петровича спасти страну в рядах сторонников Виктора ЯНУКОВИЧА. То есть, поддержать лидера Партии регионов во втором туре выборов в обмен, например, на обещание последнего распустить парламент и объявить досрочные выборы, обеспечив Арсению Петровичу либо собственную фракцию и кресло спикера нового парламента, либо лидерство в Партии регионов. Обоим политикам выгоден этот альянс для того, чтобы нейтрализовать главную соперницу Виктора ЯНУКОВИЧА – Юлию ТИМОШЕНКО», - убежден политолог.

Эту же цель, по мнению К.БОНДАРЕНКО, преследует и действующий Президент. «Виктор ЮЩЕНКО, принимая у себя Президента Грузии, думает, в первую очередь, не о том, как это отразится на будущих газовых переговорах украинского и российского премьеров, и, как следствие, на ценах на голубое топливо в 2010 году. Главная цель Виктора ЮЩЕНКО – любыми доступными ему средствами снизить рейтинг Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил он.

По мнению директора Института Горшенина, Европа и США утратили интерес к Украине, и не будут поддерживать того или иного кандидата. Россия же, считает политолог, больше других заинтересована в смене Президента соседней страны, но пока не делает никаких ставок, ожидая, что следующий Президент Украины и так будет более лоялен по отношению к ней.