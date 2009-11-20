У Ющенко объяснили, зачем нужно было письмо Медведеву

В Секретариате Президента Украины отмечают конструктивность содержания письма главы государства Виктора ЮЩЕНКО к своему российскому коллеге Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в интервью телеканалу «Интер» представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Президент Украины в письме обратил внимание Д.МЕДВЕДЕВА на неотложную необходимость конструктивно решить существующие проблемные вопросы в газовой сфере – в первую очередь речь идет о важности пересмотра газовых контрактов от 19 января 2009 года.

«Главная цель этого обращения к российской стороне – чтобы за столом переговоров, в конструктивной атмосфере урегулировать все вопросы, чтобы на среднюю и долгосрочную перспективы иметь нормальное равноправное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, напомнив, что В.ЮЩЕНКО неоднократно высказывался о необходимости пересмотра нынешних газовых контрактов с РФ.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что в письме к Д.МЕДВЕДЕВУ Президент Украины в корректной форме изложил свое виденье текущей ситуации в газовой сфере, гарантий Украины по выполнению обязательств по поставкам и транзиту газа в этом отопительном сезоне, а также очертил те трудности и угрозы, которые могут возникнуть в случае сохранения наших газовых контрактов в нынешнем виде.

Вместе с тем, отметил представитель Президента по международным вопросам энергобезопасности, В.ЮЩЕНКО внес конкретные предложения по форме и способу регулирования тех вопросов, которые оказались проблемными по итогам периода, прошедшего после подписания контрактов.

Он напомнил, что среди основных предложений Президента: переход на рыночные, экономически обоснованные современные принципы формирования, как транзита, так и поставок газа; определение предельных объемов обязательного отбора газа для потребностей Украины и по объемам транзита; необходимость корректировки формул расчета цены на газ и транзитной ставки; решение вопроса о симметричной ответственности сторон - участниц контракта за нарушение его условий.

«На этот отопительный сезон мы гарантируем выполнение наших обязательств. Однако таких гарантий уже на следующий отопительный сезон мы, к сожалению, не можем дать... Президент смотрит вперед. Есть реальность – она свидетельствует, что необходимо вносить коррективы. Давайте вносить коррективы, чтобы у нас не возникало никаких проблем в будущем», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Интервью выйдет в эфир в воскресенье, 22 ноября, в программе «Подробности недели».

Ряд политологов и представители политических сил высказали мнение, что письмо В.ЮЩЕНКО было направлено на снижение результативности переговоров премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в Ялте.