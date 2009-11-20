Поплавский стал доверенным лицом Ющенко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала ректора КНУКиИ Михаила ПОПЛАВСКОГО доверенным лицом в общегосударственном избирательном округе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Кроме того, доверенными лицами В.ЮЩЕНКО стали народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА, поэт Дмытро ПАВЛЫЧКО и ректор КНУ имени Тараса Шевченко Леонид ГУБЕРСКИЙ.