Совбез попросит Раду поставить оценку Тимошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время обратится в Верховную Раду в отношении рассмотрения вопроса увеличения финансирования Вооруженных Сил и оценки деятельности правительства в сфере реализации политики национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель секретаря СНБО Владимир ОГРЫЗКО по результатам заседания СНБО, которое состоялось сегодня в Киеве.

По его словам, в ближайшее время СНБО обратится в парламент с соответствующим письмом, в котором будут отображены два ключевых пункта: внесение изменений в государственный бюджет 2009 года в той редакции, которую сегодня разработал СНБО об увеличении финансирования Вооруженных Сил Украины; оценка деятельности правительства по финансовому обеспечению сферы национальной безопасности и обороны.

«Лишь парламент сегодня является единственной структурой в государстве, которая может принимать решение об изменении бюджета на текущий год и принять бюджет на 2010 год», - заметил В.ОГРЫЗКО.

В то же время он не назвал конкретных цифр по увеличению финансирования армии. По его словам, они уточняются. Но, как подчеркнул В.ОГРЫЗКО, это финансирование должно обеспечить «восстановление статус-кво и предоставление возможности Вооруженным Силам развиваться».