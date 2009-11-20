Эксперт думает, что коалиция против Тимошенко только увеличивает ее шансы

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что попытка отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО в случае, если она провалится, будет иметь с точки зрения политических технологий негативные последствия для лидера оппозиции, главы Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно процесса сбора «регионалами» подписей в Верховной Раде за отставку действующего Кабимнета министров.

По мнению В.БАЛЫ, команда В.ЯНУКОВИЧА в последнее время слишком часто грешит малоэффективными и незавершенными технологическими проектами.

«Очередной глобальный проект «Отставка правительства», скорее всего, окажется нереализуемым как по сути, так и по форме. Соответственно, затраченные усилия на его реализацию будут неравнозначны полученному результату, а это чревато потерями на электоральном поле, поскольку накануне выборов избиратели особенно чувствительны к победам и поражениям политиков», - считает В.БАЛА.

При этом, по мнению эксперта, антиправительственная риторика, которая сегодня преобладает в выступлениях как В.ЯНУКОВИЧА, так и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, дает электорату представление о том, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет неплохие шансы на предстоящих президентских выборах, поскольку против нее объединили свои усилия столь разные политики.

«Чем шире коалиция против ТИМОШЕНКО, тем более сильной она выглядит в глазах избирателей, и наоборот – тем слабее выглядят антитимошенковские коалицианты», - считает политолог.

Кроме того, по мнению В.БАЛЫ, сегодня электоральный и психологический портрет В.ЯНУКОВИЧА серьезно отличается от него же образца 2004 года.

«Многие сторонники ЯНУКОВИЧА сегодня не узнают своего кандидата, поскольку нынешняя стратегия его избирательной кампании строится на деструктиве и популизме. Такими методами сложно будет мотивировать собственного и протестного избирателя», - убежден В.БАЛА.