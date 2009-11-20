Янукович: экономика – это такая женщина, ее нужно ласкать и любить

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призвал правительственных чиновников заботиться об экономике, “как о женщине, которую нужно ласкать и любить”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в городе Коростень Житомирской области, выступая перед членами ассоциации “Совет директоров предприятий” Коростеня.

По его словам, в настоящее время самой чувствительной отраслью украинской экономики является сельское хозяйство. “Почему это происходит? Потому что украинские сельхозпредприятия не конкурентоспособны”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что в развитых странах предприятия АПК работают с использованием современных технологий и оборудования. “Там аграрии заявляют о таких показателях сбора урожаев зерновых культур, о каких мы здесь можем пока только мечтать”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для ряда развитых стран минимальный урожай продовольственной пшеницы 80 центнеров с гектара является обычной нормой.

Позже в своем выступлении В.ЯНУКОВИЧ вновь вернулся к этой теме, раскритиковав правительственных чиновников за “неумение успешно работать над регулированием экономики государства и развитием сельского хозяйства”.

“Экономика – это такая женщина, которую нужно ласкать и любить”, - подчеркнул он.

Во время пребывания в Коростене В.ЯНУКОВИЧ передал Житомирской областной организации Красного Креста сертификат на получение 500 тысяч марлевых масок.