Ющенко написал Медведеву, чтобы показать, кто в доме хозяин?

Эксперты считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим обращением к российскому коллеге Дмитрию МЕДВЕДЕВУ о сотрудничестве в газовой сфере хотел снизить результативность переговоров премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Такое мнение эксперты высказали в переданном УНИАН в опросе, проведенном Институтом проблем управления имени Горшенина.

Отмечается, что опрос был проведен с целью выяснить мнение экспертов о последствиях открытого письма В.ЮЩЕНКО к Президенту России с просьбой о пересмотре газовых договоренностей между Украиной и Россией.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что, с одной стороны, данное письмо можно считать симметричным ответом письму, которое в августе присылал В.ЮЩЕНКО Президент России. "С другой стороны, это достаточно, скажем так, противоречивый документ, который призван, в первую очередь, не допустить результативности переговоров между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНЫМ в рамках саммита в Ялте. И письмо Д.МЕДВЕДЕВА, и письмо В.ЮЩЕНКО более направлены не друг другу, а внутрь страны, и более направлены на то, чтобы показать, кто в доме хозяин. Но если Д.МЕДВЕДЕВ хотел упрочнить свое положение в стране письмом, которое было направлено В.ЮЩЕНКО, то Президент Украины своим письмом хотел бы не столько упрочнить свое положение, сколько «задавить» Ю.ТИМОШЕНКО во время ее встречи с В.ПУТИНЫМ", - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Социальный психолог Олег ПОКАЛЬЧУК также считает, что послание В.ЮЩЕНКО направлено к украинским избирателям. "Это обычная часть избирательной кампании и составляющая государства здесь не имеет решающего значения. Любой Президент любой страны, имеющий сложные отношения с соседом, вроде бы как общается с ним. Но если он это делает публично - это "месседж" своему избирателю", - сказал О.ПОКАЛЬЧУК. Он считает, что в данном случае В.ЮЩЕНКО стремится донести до своих избирателей следующие послания: "Во-первых, то, что Виктор Андреевич имеет право голоса. Во-вторых, он имеет достаточно полномочий. В-третьих - то, что "месседж" наполнен потенциальными избирательными ожиданиями. И, косвенно, это "месседж" Юлии ТИМОШЕНКО о том, что в этом пространстве не одна она является игроком и конституционно, и по факту. Президент тоже имеет полномочия сказать свою точку зрения", - отметил социальный психолог.

В свою очередь, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ считает позицию В.ЮЩЕНКО абсолютно логичной. Он уверен, что любой следующий Президент Украины также будет стремиться к тому, чтобы пересмотреть газовые договоренности с Россией. "До конца этого сезона отопительного Украина еще как-то расплатится, но, исходя из того финансового плана, который существует, и вообще тех объемов, которые необходимо оплатить, у нас могут возникнуть очень большие проблемы где-то с середины следующего года", - сказал А.ПАЛИЙ.

Говоря о том, как отреагирует Д.МЕДВЕДЕВ на обращение В.ЮЩЕНКО, политолог отметил: "Россия - это та страна, которая, как и Москва, слезам не верит. Для того чтобы "выбить" из России соответствующие уступки и возвращение к какому-то нормальному договору, необходимо что-то ей противопоставить. Какой-то факт. Мне кажется, что оптимальным было бы быстрое, оперативное, эффективное развитие договоренностей с Европейским Союзом. И на каком-то этапе этих усилий Россия может согласиться на пересмотр газовых контрактов", - считает А.ПАЛИЙ.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по зарубежным делам, народный депутат Тарас ЧЕРНОВИЛ уверен, что обращение украинского Президента к российскому коллеге не имеет ничего общего с газовыми договоренностями. "Это, мне кажется, абсолютно политический документ, сделанный непосредственно перед совещанием премьер-министров двух стран, где, очевидно, будут рассматриваться газовые вопросы. Я думаю, что письмо носит провокационный характер", - отметил депутат.

В то же время, он считает, что Украина должна требовать внесения изменений в газовые контракты. "Очевидно, это могло быть четко включено в директивы Ю.ТИМОШЕНКО год назад, когда она ехала подписывать предыдущие газовые договоренности. Но что-то тогда В.ЮЩЕНКО об этом не особенно думал", - сказал Т.ЧЕРНОВИЛ.

Он считает, что вопрос пересмотра газовых договоренностей поднят Президентом несвоевременно. "Существуют определенные временные рамки, когда это можно делать не во вред государству. Можно сразу после отопительного сезона, когда у нас есть определенное расслабление ситуации, когда мы не создадим ситуацию, при которой вследствие каких-то волнений могут осуществиться какие-то провокационные действия со стороны России. А поскольку это сделано в крайне неподходящее время, очень синхронно с заявлениями российского руководства, что Украина вновь будет что-то там отбирать, то мне кажется, цель ясна: за счет интересов своего государства реализовать свои политические намерения. У нас Президент давно не заботится о целях государства", - считает народный депутат.