У Тимошенко возмущаются, что им ничего не сказали о заседании Совбеза
15:23, 20 ноября 2009Политика
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Турчинов узнал из СМИ
Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Кабинет министров Украины не был информирован о сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
По словам А.ТУРЧИНОВА, он из средств массовой информации узнал о сегодняшнем заседании СНБО.
По его словам, на утро сегодняшнего дня ни один из проектов решений СНБО в Кабинет министров не поступал.
«Не знаю, что такого чрезвычайного происходит в стране сегодня, кроме саммита глав правительств СНГ, чтобы вот так, без информирования правительства, проводить СНБО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
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