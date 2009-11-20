У Тимошенко возмущаются, что им ничего не сказали о заседании Совбеза

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Кабинет министров Украины не был информирован о сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам А.ТУРЧИНОВА, он из средств массовой информации узнал о сегодняшнем заседании СНБО.

По его словам, на утро сегодняшнего дня ни один из проектов решений СНБО в Кабинет министров не поступал.

«Не знаю, что такого чрезвычайного происходит в стране сегодня, кроме саммита глав правительств СНГ, чтобы вот так, без информирования правительства, проводить СНБО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.