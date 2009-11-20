Ющенко говорит, что в армии еды осталось - на считанные дни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что в армии резервов продовольствия и горючего осталось на считанные дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во вступительном слове на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Объясняя, что эти данные являются закрытыми для обнародования, В.ЮЩЕНКО заметил, что в открытом режиме не может назвать уровень резервов по продовольствию, бензину, авиационному керосину, которые еще остались в армии по состоянию на сегодняшний день.

«Но хочу только сказать, что за 18 лет это самые низкие исторические запасы по этим позициям. Они измеряются днями», - сказал Президент, и в который раз отметил, что к такому состоянию привела политика правительства и лично премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в сфере национальной безопасности и обороны.