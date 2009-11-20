Ющенко назвал три вопроса, которые сегодня должен решить Совбез

В Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО началось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, анонсированное на 12.30, заседание началось в 13.00.

Как отметил во вступительном слове В.ЮЩЕНКО, в повестку дня заседания включены три вопроса (в официальном анонсе Секретариата Президента речь шла лишь о двух – УНИАН): о ходе переговорного процесса между Украиной и Европейским Союзом по подписанию Соглашения об ассоциации; о мероприятиях по безотлагательному улучшению финансирования Вооруженных Сил Украины для преодоления кризисного состояния их боеспособности; о направлении дополнительного миротворческого персонала Вооруженных Сил Украины для участия в операции Международных сил содействия безопасности в Исламской республике Афганистан.