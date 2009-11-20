Янукович пришел к выводу, что в Украине есть все, кроме одного
Лидер ПР сходил в храм
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинцев “перевернуть черную страницу украинской истории, избрав новую власть”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время посещения храма Святого Димитрия в Малине в Житомирской области.
По его словам, “без веры в Бога народу невозможно построить сильную Украину”.
“У нас в Украине, у людей и политиков, есть все, что нужно, мы только просим теперь Божьего благословения, чтобы Господь дал украинцам после этих президентских выборов сильную власть – способную развивать государство и эффективно работать”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он также отметил, что “именно Господь помог украинцам открыть глаза на политиков, которые сегодня есть при власти, не способных обеспечить стране стабильное развитие, экономическое развитие и процветание, не способных изменить жизни людей к лучшему”.
“Нам нужно перевернуть навсегда черную страницу истории последних лет, заменить несостоявшихся политиков успешными и избрать, наконец, политиков новой формации, успешных и прогрессивных людей”, - сказал лидер Партии регионов.