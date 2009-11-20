Рада решила перевести дух перед «Разным»

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 13.05 по требованию фракций БЮТ и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам первого заместителя главы ВР Александра ЛАВРИНОВИЧА, который председательствует на утреннем заседании парламента, заявление о перерыве подписано уполномоченными от фракции БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ и от фракции НУ-НС Русланом КНЯЗЕВИЧЕМ.

Перед объявлением перерыва парламент должен был рассматривать проект закона о внесении изменений в законы «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О ставках акцизного сбора на табачные изделия» с предложениями Президента Украины.

Как известно, в пятницу в 13.00 должно начаться рассмотрение вопросов «Разное», то есть выступление народных депутатов с трибуны.