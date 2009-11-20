Карпачева: ситуация на «Ариане» - крайне опасна для жизни экипажа
...призывает давить на судовладельца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявляет, что ситуация на захваченном пиратами судне «Ариана», экипаж которого состоит из 24-х украинцев, оставаться крайне опасной для их жизни и здоровья.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА заявила, отвечая на вопросы журналистов.
«Ситуация на судне «Ариана» с украинскими моряками продолжает оставаться крайне опасной для их здоровья и жизни», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.
Она сообщила, что обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором «комплексно» обсудить вопросы освобождения экипажа «Арианы».
«К сожалению, я получила от руководителя службы Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО ответ, что сейчас не время этот вопрос рассматривать на СНБО и что делается все, чтобы помочь этим морякам», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.
Омбудсман также отметила, что правительство отказывается включить ее представителя в состав межведомственной комиссии, которая должна заниматься вопросами предотвращения попадания украинских моряков в пиратский плен. «Служба внешней разведки Украины сознательно блокирует участие омбудсмана или моего представителя в этой комиссии, потому что комиссия не работает», - заявила она.
Кроме того, Н.КАРПАЧЕВА считает, что судовладелец судна «Ариана» в вопросе освобождения украинских моряков занимает «грубую» позицию. «Могу сказать, что судовладелец занимает очень грубую и пренебрежительную позицию к тем морякам, которых он нанял на работу, они для него просто рабы», - сказала омбудсман.
Она также отметила, что судовладелец защищен страховой компанией, а моряки оказались незащищенным, и поэтому он сегодня продолжает вести торги о сумме выкупа. «Это естественно. Их (торги – УНИАН) всегда нужно вести и понижать эту сумму, но он настолько начал перегибать палку, что они никак не могут выставить окончательную цену», - сказала Н.КАРПАЧЕВА. По ее словам, выкуп должен предоставить частный судовладелец из Великобритании, «хоть называется он греком».
Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что в отношении ситуации на судне «Ариана» обратилась к омбудсманам Европейского Союза, Мальты, Греции, Великобритании с просьбой оказать помощь. «Я прошу всех оказывать давление на судовладельца, он сегодня под общественным давлением должен принять позицию, потому что у него позиции нет», - добавила она.
Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая текущего года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тыс. тонн сои. Пираты затребовали у владельца выкуп. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины.