Карпачева: ситуация на «Ариане» - крайне опасна для жизни экипажа

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявляет, что ситуация на захваченном пиратами судне «Ариана», экипаж которого состоит из 24-х украинцев, оставаться крайне опасной для их жизни и здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА заявила, отвечая на вопросы журналистов.

«Ситуация на судне «Ариана» с украинскими моряками продолжает оставаться крайне опасной для их здоровья и жизни», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Она сообщила, что обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором «комплексно» обсудить вопросы освобождения экипажа «Арианы».

«К сожалению, я получила от руководителя службы Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО ответ, что сейчас не время этот вопрос рассматривать на СНБО и что делается все, чтобы помочь этим морякам», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Омбудсман также отметила, что правительство отказывается включить ее представителя в состав межведомственной комиссии, которая должна заниматься вопросами предотвращения попадания украинских моряков в пиратский плен. «Служба внешней разведки Украины сознательно блокирует участие омбудсмана или моего представителя в этой комиссии, потому что комиссия не работает», - заявила она.

Кроме того, Н.КАРПАЧЕВА считает, что судовладелец судна «Ариана» в вопросе освобождения украинских моряков занимает «грубую» позицию. «Могу сказать, что судовладелец занимает очень грубую и пренебрежительную позицию к тем морякам, которых он нанял на работу, они для него просто рабы», - сказала омбудсман.

Она также отметила, что судовладелец защищен страховой компанией, а моряки оказались незащищенным, и поэтому он сегодня продолжает вести торги о сумме выкупа. «Это естественно. Их (торги – УНИАН) всегда нужно вести и понижать эту сумму, но он настолько начал перегибать палку, что они никак не могут выставить окончательную цену», - сказала Н.КАРПАЧЕВА. По ее словам, выкуп должен предоставить частный судовладелец из Великобритании, «хоть называется он греком».

Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что в отношении ситуации на судне «Ариана» обратилась к омбудсманам Европейского Союза, Мальты, Греции, Великобритании с просьбой оказать помощь. «Я прошу всех оказывать давление на судовладельца, он сегодня под общественным давлением должен принять позицию, потому что у него позиции нет», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая текущего года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тыс. тонн сои. Пираты затребовали у владельца выкуп. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины.