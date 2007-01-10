НСНУ объявила выговор двум депутатам

Президиум политсовета политический партии «Народный Союз Наша Украина» объявил выговор двум депутатам из фракции «Наша Украина» за участие в голосовании по преодолению вето Президента на закон о продлении до 2008 года моратория на продажу земли.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат Украины, член президиума политсовета НСНУ Лилия ГРИГОРОВИЧ.

Кроме того, по ее словам, на заседании президиума политсовета партии обсуждалась организация работы партии в регионах Украины и встреч с избирателями.

По словам Л.ГРИГОРОВИЧ, на заседании также обсуждалась инициатива проведения собрания депутатов всех уровней от блока «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 января преодолела вето Президента на Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о запрещении продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов», которым запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

“За” преодоление вето проголосовали 185 членов фракции Партии регионов, 20 - КПУ, 31 – СПУ, 120 - БЮТ и 5 членов фракции «Наша Украина». Из пяти членов фракции «Наша Украина», проголосовавших за преодоление вето, два члена НСНУ – Сергей БЫЧКОВ и Николай ОДАЙНИК.