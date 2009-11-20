Литвин: пока нет нового премьера, не надо трогать старого

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН критически относится к идее рассмотрения в парламенте вопроса об ответственности Кабинета министров и назначении «технического» правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Виннице, отвечая на вопрос журналистов о его позиции относительно возможного рассмотрения в парламенте этого вопроса.

По словам спикера, если вопрос об ответственности правительства будет внесен на рассмотрение Верховной Рады, то «при его рассмотрении я обязательно буду присутствовать в сессионном зале, и как председатель Верховной Рады обеспечу, чтобы не было политики, а был абсолютно профессиональный подход к рассмотрению этой проблемы».

Председатель ВР сообщил, что он ознакомлен с информацией о собранном количестве подписей, необходимом для внесения этого вопроса в повестку дня, но, по его словам, по состоянию на 20 часов 18 ноября такие предложения ему не поступали.

При этом В.ЛИТВИН заявил, что он является сторонником того, чтобы «решать проблемы по мере их поступления».

Говоря в этом контексте о своей личной позиции и позиции фракции Блока Литвина, руководитель парламента отметил: «Прежде чем вносить это предложение, нужно ответить на вопрос: а что дальше? Какой дальнейший сценарий? Будет ли в Украине вообще правительство?».

«Я считаю, что нет необходимости помогать реализовывать предвыборный ход той или иной политической силы, того или иного кандидата в президенты. Если инициаторы ставят этот вопрос, то они, очевидно, должны обосновать свою позицию и изложить свое виденье дальнейшего развития событий не только в Верховной Раде, но и в исполнительной власти», - заявил В.ЛИТВИН, добавив: «Мы должны исходить из того, что будет со страной, потому что выборами жизнь не заканчивается».

По просьбе журналистов В.ЛИТВИН выразил свою позицию относительно возможности формирования так называемого «технического» правительства в случае отставки нынешнего, которое действовало бы до формирования новоизбранным Президентом нового состава Кабмина, как это предлагают некоторые политические силы.

«Конституция Украины, законодательство и Регламент Верховной Рады не предусматривают «технического» правительства. Покажите мне для начала «технического» премьер-министра, и потом – у нас же не «техническая» страна», - сказал он.

Кроме того, руководитель парламента отметил, что новоизбранный Президент не назначает новый состав правительства, и инициаторам этого процесса нужно было сначала ознакомиться с законодательством.

В.ЛИТВИН напомнил, что неоднократно предлагал инициаторам рассмотрения вопроса об ответственности правительства предложить свою конфигурацию парламентской коалиции и конкретную кандидатуру на должность премьер-министра, и только после этого затрагивать вопрос об ответственности. Именно такой подход был бы ответственным, учитывая сложную социально-экономическую и политическую ситуацию, добавил он.

В.ЛИТВИН также отметил, что в случае отставки нынешнего правительства и последующего пребывания его членов в статусе исполняющих обязанности бюджет на следующий год не будет принят. Тем более, добавил руководитель парламента, что правительство «и сейчас не заинтересовано в принятии бюджета». Подтверждением этого, по словам В.ЛИТВИНА, является правительственное постановление о порядке распределения расходов на 2010 год, которое «грубо нарушает Бюджетный кодекс, Конституцию и законы».