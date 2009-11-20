Украина и Россия подписали стандартные европейские контракты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что между Украиной и Россией в январе 2009 года были подписаны стандартные европейские контракты на поставки и транзит газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совместной с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ пресс-конференции в Ялте.

«Еще раз я хочу подтвердить, что Украина имеет между «Нефтегазом» и «Газпромом» стандартный контракт, именно такой, как с «Газпромом» имеют другие европейские страны. И все разговоры о том, плохой этот контракт или хороший, не имеют под собой никаких оснований – он просто стандартный», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что реальный суверенитет самостоятельной страны, какой является Украина, может базироваться лишь на прагматичных и рыночных отношениях со всеми странами.

«И то, что мы первый раз за 18 лет подписали настоящий европейский рыночный контракт, – это является абсолютным укреплением суверенитета Украины, и это есть отношения равных партнеров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что именно хорошие партнерские отношения между Украиной и Россией позволили в 2009 году установить «несколько облегченные» условия поставок газа.

«Это, в том числе, 20% скидки на цену на природный газ и отсутствие штрафных санкций (за недобор газа)», - отметила премьер.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она прекрасно понимает, что некоторым политикам в Украине эти контракты не нравятся, поскольку есть желание вернуть коррупционную модель работы газового рынка.

«Миллиарды долларов шли не в бюджет и не в государственную компанию, а посредникам, которые были нашим правительством в начале 2009 года удалены. Это многим в Украине не нравится… Многие хотят вернуть назад то, что им очень нравилось, и поэтому дискредитируют контракты, ставя под сомнение работу правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО выдвинул Кабмину требования принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года.