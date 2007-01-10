Руководство Нашей Украины собралось в Секретариате Президента
18:42, 10 января 2007Политика
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...место удобное и к начальству близко
В Секретариате Президента под руководством главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ проходит заседание президиума совета политической партии "Народный Союз Наша Украина".
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из участников заседания.
В Секретариат Президента зашли председатель фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, народные депутаты Юрий ЕХАНУРОВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Борис БЕСПАЛЫЙ, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Житомирской ОГА Юрий ПАВЛЕНКО, представитель Президента в парламенте Роман ЗВАРИЧ.
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