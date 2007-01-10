Ющенко договорился с Путиным о плане на 2007 год

Президенты Украины и России Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН в телефонном разговоре договорились начать диалог двух стран о принципах стратегического сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, главы государств обсудили выполнение решений первого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Они договорились активизировать сотрудничество на уровне секретарей Совета национальной безопасности и обороны Украины и Совета безопасности РФ и руководителей внешнеполитических ведомств обоих государств с тем, чтобы в ближайшее время завершить работу над планом действий на 2007 год по развитию двусторонних украинско-российских отношений.

Особое внимание собеседники уделили сотрудничеству в энергетической сфере. Они договорились начать диалог Украины и России о принципах стратегического сотрудничества в газовой сфере, чтобы в итоге выйти на подписание соответствующего меморандума на уровне президентов.

Также была достигнута договоренность, что в конце января состоится встреча главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ со своим российским коллегой, руководителем Администрации Президента России Сергеем СОБЯНИНЫМ.