Тарасюк не намерен отступать

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что будет продолжать исполнять свои служебные обязанности после возвращении из отпуска.

Об этом сообщает пресс-служба «Нашей Украины».

«Сейчас я в отпуске, однако, как только я из отпуска выйду, я, кончено, вернусь к исполнению своих служебных обязанностей и, конечно, буду посещать заседания правительства», - сказал Б.ТАРАСЮК.

«Я думаю, не так долго осталось ждать решения суда по сути, – отметил министр. - Как истец, я изложил свои аргументы, в которых доказываю незаконность и антиконституционность принятого Апелляционным судом Киева решения».

«Однако окончательная точка будет поставлена Конституционным судом», – отметил Б.ТАРАСЮК.

Он напомнил, что «фактически, есть постановление парламента, которое я считаю необоснованным и принятым с нарушениями Конституции и Регламента Верховной Рады. А с другой стороны, есть Указ Президента».

«Поэтому у меня, например, нет никаких сомнений о легитимности пребывания в должности», - сказал министр.

В пресс-службе МИД также сообщили, что Б.ТАРАСЮК находится в отпуске до 30 января.

Как сообщалось, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд города Киева с иском к Верховной Раде о признании отмеченного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве осуществить определенные действия.

5 декабря 2006 года постановлением судьи Шевченковского районного суда г.Киева по заявлению истца обеспечен административный иск путем приостановки действия этого постановления Верховной Рады Украины.

5 декабря Президент Украины подписал Указ, согласно которому Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности.

4 января 2006 года Апелляционный суд Киева отменил постановление судьи Шевченковского райсуда столицы от 5 декабря 2006 года о приостановке действия Постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины, удовлетворив апелляционную жалобу представителя Верховной Рады Украины на это постановление, и направил дело на рассмотрение по сути в Шевченковский районный суд Киева.

Сегодня МИД Украины распространило комментарий, в котором отметило, что, несмотря на решение Апелляционного суда Киева, Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять должностные обязанности министра.