О чем говорят Ющенко, Янукович и Мороз на встрече в Секретариате

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече стороны обсуждают такие вопросы:

– начало работы Конституционной комиссии;

– решение первоочередных вопросов сотрудничества между ветвями власти: подготовка общей редакции Закона «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с Универсалом национального единства; решение вопросов, связанных с назначением заместителей министра внутренних дел; завершение процедуры вступления Украины в ВТО;

– согласование совместного плана деятельности по законодательному урегулированию функционирования рынка земли;

– подготовка нормативной базы относительно поэтапного повышения минимальных пенсий и зарплат в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 22 декабря 2006 года.

Кроме того, Президента беспокоят вопросы инфляции в 2006 г. на уровне 11,6%, что на 4% превышает прогнозы, и разработки регламента взаимодействия между Секретариатом Президента, Верховной Радой и Кабинетом Министров.