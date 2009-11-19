Рябоконь: главная угроза на выборах - технические избиратели

«Главная угроза на предстоящих выборах не технические кандидаты, а технические избиратели». Такое мнение в комментарии УНИАН высказал кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ.

Он отметил, что уже на старте избирательной кампании мы столкнулись с апатией граждан, разочарованием и всеобщим настроением, которое можно коротко охарактеризовать: «никому не верим». Причины этого разочарования и усталости от политики понятны: за эти годы были дискредитированы практически все институты, включая институт Президента и парламент, отметил О.РЯБОКОНЬ.

По его словам, «сегодня в обществе есть полное согласие относительно того непреложного факта, что украинская политико-экономическая система полностью исчерпала себя. Сейчас, следуя законам самосохранения, она пытается закрыться от влияния граждан и установить максимально возможный контроль за все убывающими ресурсами. Сила системы состоит в том, что каждый, кто к ней присоединяется - играет по ее правилам».

О.РЯБОКОНЬ считает, что «на этих выборах решается: сколько граждан Украины готовы отказаться от роли «технических избирателей» и взять свою судьбу и судьбу страны в свои руки. Я рассматриваю президентские выборы, как возможность начала новой жизни, осознания, что даже в такой ситуации есть альтернатива. Эта альтернатива - сбросить с себя личину безразличия и апатии и взять в свои руки государственное управление. Это движение можно начать на основе гражданской самоорганизации».

Кандидат считает, что власть Президента нужна для того, чтобы объединить тех людей, кто хочет и не боится победить порочную систему. Власть Президента нужна, чтобы помочь создать инструменты, с помощью которых граждане сами добьются перемен. Выбирая Президента - представителя гражданского общества, мы сразу получаем защитника "сверху" и власть на местах "снизу".

О.РЯБОКОНЬ убежден, что это получится: «Потому, что наш путь – снизу. Он основан на интересах людей и изначально находится под нашим полным контролем».