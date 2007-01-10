Коалиция дала Карпачевой тайм-аут

Выборы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека перенесены с 11 января на начало следующей сессии парламента, которая начнется 6 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений Рефат ЧУБАРОВ.

Отвечая на вопрос журналистов о причинах переноса выборов, он высказал мнение, что существуют две основных причины, которые дополняют друг друга. Во-первых, в соответствии с регламентом ВР необходимо, чтобы биографические данные кандидатов на должность Омбудсмена были розданы депутатам за 10 дней до голосования. Однако этого сделано не было.

Второй и более важной причиной, по словам Р.ЧУБАРОВА, является то, что основной претендент на должность Уполномоченного по правам человека - Нина КАРПАЧЕВА - пытается собрать как можно большее количество голосов в свою поддержку.

Р.ЧУБАРОВ добавил, что Н.КАРПАЧЕВА также стремится, чтобы ее поддержали не только представители антикризисной коалиции, но и хотя бы часть депутатов из оппозиции.

Он отметил, что выборы Омбудсмена, согласно регламенту, проходят в тайном режиме, и завтра, учитывая, что это последняя неделя работы нынешней сессии, в парламенте может присутствовать недостаточное количество депутатов.

Учитывая все эти факторы, руководство коалиции решило перенести выборы Уполномоченного на начало следующей сессии, сообщил Р.ЧУБАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в 2006 г. парламент прекратил полномочия Н.КАРПАЧЕВОЙ как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в связи с ее избранием народным депутатом. Согласно действующему законодательству, кандидатуры на эту должность должны быть поданы в 20-дневной срок.

Н.КАРПАЧЕВА занимала пост Уполномоченного ВР по правам человека с 1998 года.

14 декабря в 2006 г. парламентская фракция “Наша Украина” на заседании поддержала предложение Президиума партии относительно кандидатуры известного правозащитника, руководителя Украинской Хельсинской группы Евгения ЗАХАРОВА на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

15 декабря в 2006 г. председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ внес кандидатуру Н.КАРПАЧЕВОЙ на должность Уполномоченного ВР по правам человека.

11 января Верховная Рада планировала назначить Уполномоченного ВР по правам человека.