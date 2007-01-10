Ющенко подарил Кравчуку орден
13:52, 10 января 2007Политика
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Сегодня первому президенту исполняется 73 года
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени.
В указе, размещенном на официальном сайте главы государства, отмечается, что Л.КРАВЧУК награжден за выдающуюся государственную и политическую деятельность во имя построения независимой Украины, весомый вклад в становление и развитие украинского гражданского общества.
Сегодня Л.КРАВЧУКУ исполняется 73 года (он родился 10 января 1934 года в с. Большой Житин Ривненской области).
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