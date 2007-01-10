Ющенко подарил Кравчуку орден

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

В указе, размещенном на официальном сайте главы государства, отмечается, что Л.КРАВЧУК награжден за выдающуюся государственную и политическую деятельность во имя построения независимой Украины, весомый вклад в становление и развитие украинского гражданского общества.

Сегодня Л.КРАВЧУКУ исполняется 73 года (он родился 10 января 1934 года в с. Большой Житин Ривненской области).