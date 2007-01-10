Регионалы вступились за Ющенко

Партия регионов на сегодня не видит оснований для объявления импичмента Президенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во ВР сообщил один из представителей фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

По его словам, сейчас решены все проблемы, существовавшие в отношениях коалиции и Президента.

Т.ЧОРНОВИЛ сказал, что Партия регионов к идее импичмента относится как к прикладной проблеме, «возникающей в тот момент, когда возникают основания для импичмента».

В то же время, по его словам, законы об импичменте и процедуре импичмента «не всегда стыкуются».

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что законы о специальном следователе, о специальном прокуроре и специальной следственной комиссии должны быть, потому что это предусмотрено Конституцией.

Он отметил, что продолжаются поиски понимания с Президентом, и «у нас каких-то толчков для начала процедуры (импичмента – УНИАН) на сегодняшний день просто нет».

«Мы находим общий язык, Президент возвращается в конституционное поле, зачем делать кутерьму», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, фракция Коммунистическая партия Украины предложила объявить импичмент Президенту из-за ветирования им законов, принятых Верховной Радой. Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что Компартия инициирует принятие парламентом законов, необходимых для проведения процедуры импичмента главы государства.