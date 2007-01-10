Яценюк поймал Януковича на слове

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО до конца текущей недели планирует провести встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сообщил сегодня журналистам после завершения заседания Кабинета министров.

«Глава государства проведет встречу с премьер-министром и председателем Верховной Рады. Мы подготовили соответствующие проекты регламента взаимодействия, попробуем теперь воплотить их в жизнь», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, встреча запланирована на текущей неделе, однако окончательное решение будут принимать все участники процесса. «Планировалось на текущей неделе, но это уже второй регламент, который мы засылаем в правительство, и, к сожалению, пока что позитивной реакции нет. Но мы надеемся, если премьер сказал, что все неурядицы останутся в 2006 году, то и невыполненные обязательства также останутся в 2006-м, и на 2007-й соответствующие нормативные акты между Секретариатом Президента, правительством и Верховной Радой будут подписаны и введены в действие», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, открывая заседание правительства, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что в 2007 году будет создан эффективный механизм сотрудничества правительства с Секретариатом Президента и главой государства.

«Негативный механизм сотрудничества с Секретариатом Президента и лично Президентом нужно оставить в 2006 году. Нам нужно создать эффективный механизм сотрудничества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Кроме того, премьер-министр поручил правительству проанализировать причины, в результате которых Президент ветировал законы, инициированные правительством. «Если были ошибки со стороны правительства – их нужно исправить. Если было непонимание, то его нужно преодолеть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.