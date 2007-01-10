Непонимание с Ющенко Янукович обещает оставить в 2006 году

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что в 2007 году будет создан эффективный механизм сотрудничества правительства с Секретариатом Президента и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на первом в 2007-м году заседании правительства.

«Негативный механизм сотрудничества с Секретариатом Президента и лично Президентом нужно оставить в 2006 году. Нам нужно создать эффективный механизм сотрудничества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр поручил правительству проанализировать причины, в результате которых Президент ветировал законы, инициированные правительством. «Если были ошибки со стороны правительства – их нужно исправить. Если было непонимание, то его нужно преодолеть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В тоже время премьер назвал главным достижением второй сессии Верховной Рады создание эффективного механизма сотрудничества между парламентом и правительством. «Впервые за 15 лет эта цепочка работает как единый механизм», - подчеркнул он.