Сегодня ЦИК официально назовет кандидатов в Президенты

Сегодня Центральная избирательная комиссия должна официально обнародовать список зарегистрированных кандидатов на пост Президента Украины.

В соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года, в пятидневный срок по окончании регистрации кандидатов на пост Президента Украины, до 18 ноября 2009 года включительно, перечень кандидатов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, должен быть обнародован в газетах "голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

ЦИК официально зарегистрировал восемнадцать кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ. Александра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН и Сергея РАТУШНЯКА.

Как сообщал УНИАН, ЦИК в четверг, 19 ноября, в 14.00 проведет жеребьевку по предоставлению эфирного времени и печатных площадей для проведения избирательной агитации кандидатов в президенты за счет государственных средств.