Чиновника Минтранса поймали на взятке

Сотрудники Управления СБУ в г. Киеве задержали начальника одного из отделов Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте в г. Киеве Министерства транспорта и связи Украины, который систематически требовал деньги у предпринимателей за выдачу разрешительных документов на осуществление пассажирских перевозок.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, 35-летнего вымогателя задержали в его служебном кабинете. Вещественные доказательства - купюры с надписью “взятка” - были изъяты из тайника под рабочим столом. По материалам УСБУ прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

В целом в 2006 году Управлением СБУ в Киеве разоблачено и пресечено 44 коррупционных проявлений со стороны государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, налоговиков и других государственных должностных лиц. По этим материалам Печерским райсудом столицы к административной ответственности привлечено 31 должностное лицо за совершение коррупционных деяний, состоя на государственной службе. На основании материалов Управления также возбуждено 32 уголовных дела по признакам служебных преступлений, в том числе 11 - связанных с фактами вымогательства и получения взяток.

В Управлении СБУ в г. Киеве работает телефон доверия. Если гражданам известно о фактах коррупционных действий со стороны государственных служащих, связанных с вымогательством и получением взятки, противоправными действиями сотрудников правоохранительных и судебных органов, незаконным отчуждением (арендой), приватизацией государственного и коммунального имущества и др., можно звонить по телефону по номеру (044) 226-26-27. Информация, которая поступит, обязательно будет проверена. По результатам проверки, в соответствии с действующим законодательством, УСБУ будут приниматься соответствующие меры в отношении злоумышленников. Телефон доверия работает круглосуточно.