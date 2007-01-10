Апелляционный суд сделал из Тарасюка Борисюка

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности, несмотря на отмену Апелляционным судом Киева постановления Шевченковского районного суда столицы о приостановке действия постановления Верховной Рады о его освобождении.

Об этом отмечается в комментарии МИД Украины, касающемся решения Апелляционного суда Киева об удовлетворении апелляционной жалобы Верховной Рады Украины, переданном УНИАН пресс-службой МИД.

В комментарии напоминается, 4 января с.г. Апелляционный суд города Киева рассмотрел апелляционную жалобу Верховной Рады Украины относительно отмены Постановления Шевченковского районного суда Киева от 05.12.06 о приостановке действия Постановления Верховной Радой Украины от 01.12.2006р. №413-V.

В связи с пребыванием в это время министра иностранных дел Украины в отпуске и учитывая, что предметом апелляционной жалобы была обоснованность применения Шевченковским районным судом г.Киева мер обеспечения иска к Верховной Раде Украины, министром иностранных дел Украины было подано ходатайство о желании предоставить суду личные пояснения о необходимости остановки действия Постановления Верховной Рады Украины от 01.12.06 №413-V и последствиях непринятия таких мер. Однако суд отклонил это ходатайство.

Такими действиями Апелляционный суд Киева лишил Б.ТАРАСЮКА права на участие в рассмотрении своего дела в судебном заседании и давать личные пояснения по его сути, что свидетельствует, что дело было рассмотрено судом неполно и невсесторонне.

Кроме того, в Постановлении Апелляционного суда от 20.12.06 об открытии апелляционного производства по делу №22-3838а/06 речь не шла о Б.ТАРАСЮКЕ, как участнике процесса, а по непонятным причинам было указано другое лицо – «Борисюк Борис Иванович», которое не является стороной по делу.

В судебном заседании представитель Верховной Рады Украины заявил ходатайство о необходимости отложения рассмотрения дела с целью обращения в Конституционный Суд Украины для предоставления дополнительной информации, необходимой для объективного рассмотрения дела. Однако по непонятным причинам апелляционный суд и это ходатайство отклонил, что очередной раз подтверждает предвзятость и необъективность рассмотрения дела Апелляционным судом.

Апелляционный суд 04.01.07, формально рассмотрев апелляционную жалобу, отменил Постановление Шевченковского районного суда от 05.12.06 о приостановке действия Постановления Верховной Радой Украины «Об освобождении ТАРАСЮКА Б.И. от должности министра иностранных дел Украины» от 01.12.2006р. №413-V и направил дело на рассмотрение по сути в Шевченковский районный суд Киева.

Таким образом, окончательное решение в этом судебном деле в ближайшее время вынесет Шевченковский районный суд столицы.

Несмотря на такое решение Апелляционного суда г.Киева, министр иностранных дел Украины ТАРАСЮК Борис Иванович, в соответствии с Указом Президента Украины от 5 декабря 2006 года №1033/2006, продолжает исполнять свои должностные обязанности.

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины «О формировании состава Кабинета Министров Украины» от 4 августа 2006 года №88-V, с соответствующими изменениями и дополнениями, министр иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮК является членом Кабинета Министров Украины.

Кроме того, в Постановлении Верховной Рады Украины «Об освобождении ТАРАСЮКА Б.И. от должности министра иностранных дел Украины» от 01.12.2006р. №413-V» отмечено, что Борис Иванович ТАРАСЮК продолжает исполнять должностные обязанности министра, в соответствии с Указом Президента Украины от 5 декабря 2006 года №1033/2006.

Как сообщалось, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании отмеченного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве совершить определенные действия.

5 декабря 2006 года постановлением судьи Шевченковского районного суда г.Киева согласно заявлению истца обеспечен административный иск путем приостановки действия этого постановления Верховной Рады Украины.

На указанное постановление представитель Верховной Рады Украины Анатолий СЕЛИВАНОВ подал апелляционную жалобу, в которой указал, что, принимая постановление от 5 декабря 2006 года, судья допустил соответствующие нарушения норм процессуального права. Апелляционная жалоба представителя Верховной Рады была поддержана 4 января 2007 года постановлением коллегии судей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда города Киева.