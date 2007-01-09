Нужен ли представитель Президента в Крыму?

Заместитель председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Михаил БАХАРЕВ считает естественным увольнение Геннадия МОСКАЛЯ с должности постоянного представителя Президента Украины в АРК.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя по просьбе журналистов освобождение Г.МОСКАЛЯ от должности постпреда, вице-спикер автономии сказал: "Это давно должно было случиться, потому что противостояние (между парламентом АРК и представительством Президента в Крыму - УНИАН) не может продолжаться бесконечно. Кто-то должен уйти. Верховный Совет уйти не может, естественно, поэтому должен уйти Представитель Президента".

При этом М.БАХАРЕВ заявил, что не испытывает "особой радости" от увольнения Г.МОСКАЛЯ, поскольку в Крыму "остался институт Представительства Президента", который вице-спикер считает "вещью ненужной и бесполезной".

"Сам институт президентства для Украины и народа Украины - это как чума на его голову. Институт Представительства Президента - это безвластие, это орган, который не наделен никакими властными полномочиями, - заявил М.БАХАРЕВ. - Непонятно для чего он?! Для того, чтобы стучать Президенту? Для этого есть другая организация".

Кроме того, крымский вице-спикер выразил недоумение по поводу увеличения количества заместителей у постоянного представителя Президента Украины в АРК. "Сейчас у представителя Президента пять заместителей, из которых два первых и три - просто заместители. Я не знаю, что они там делают. Они, наверное, уже друг от друга устали, и от безделья", - заявил заместитель председателя Верховной Рады АРК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Г.МОСКАЛЯ от должности постоянного представителя Президента Украины в Крыму в связи с переходом на другую работу. В.ЮЩЕНКО назначил Г.МОСКАЛЯ заместителем председателя Службы безопасности Украины.