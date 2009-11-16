Тимошенко сравнила Ющенко с террористом, кладущим бомбы в игрушки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не допустит социальной дестабилизации в стране и введения чрезвычайного положения.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, с соответствующим заявлением Ю.ТИМОШЕНКО выступила по поводу подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о внесении изменений в Госбюджет-2009 для обеспечения повышения социальных стандартов.

"Два кандидата в Президенты – Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЮЩЕНКО – для того, чтобы повысить свои рейтинги, "убить" правительство и страну, совместно проголосовали за закон о повышении социальных стандартов, который абсолютно невозможно обеспечить финансово. И Президент сегодня этот закон подписал", - говорится в заявлении Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства оценивает такие действия не просто популизмом или предвыборной технологией. "Это – колоссальная проблема для государства, которую необходимо срочно решать. Это напоминает ситуацию, когда террористы хотят уничтожить мирное население и вкладывают бомбу в игрушки, а потом подбрасывают их детям. Так же сделали ЮЩЕНКО с ЯНУКОВИЧЕМ с законом о повышении социальных стандартов. Они в социальные стандарты вложили большую бомбу, как для финансовой системы Украины, так и для людей. Таким образом они хотят уничтожить страну, вести чрезвычайное положение и на этом выигрывать свои выборы. Я этого никогда не допущу", - заявляет премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" об обеспечении выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.

Закон направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 гривни, а для нетрудоспособных лиц – до 573 гривен. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. гривен и выплата социальной помощи в сумме 100 млн. гривен.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе "покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий" на сумму 717 млн. гривен; увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. гривен.

Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 11 ноября во время встречи с послами стран "Большой восьмерки", стран Европейского Союза и представителями Еврокомиссии в Украине заявила, что правительство обжалует в Конституционном Суде закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год относительно повышения социальных стандартов в случае его подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

"Если будет подписан закон об изменениях и дополнениях для повышения социальных стандартов, мы и данный закон обжалуем в Конституционном Суде", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.