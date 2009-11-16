У Вакарчука говорят, что стипендии платили и будут платить

В Министерстве науки и образования Украины считают, что заявления студенческой организации о возможных проблемах с выплатой стипендий, искажают реальную ситуацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования, комментируя заявление координатора общественной инициативы "Студенческая защита” Андрея ЧЕРНЫХ о том, что студенты высших учебных заведений Украины в конце года могут не получить стипендий.

"Министерство образования и науки заявляет, что стипендии студентам выплачивались и в дальнейшем будут выплачиваться своевременно", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве считают, что заявления студенческой организации о возможных проблемах с выплатой стипендий являются нагнетанием истерии и искажением информации. "Минобразования проводит большую работу по предотвращению возникновения задолженности в выплате стипендий, и письмо Минфину №1/12-4571 – часть этой работы. Однако выдергивание информации из контекста рабочей переписки между государственными структурами отдельными общественными организациями привело к искажению реальной ситуации", - объяснили в пресс-службе Минобразования.

В Минобразования подчеркнули, что финансирование по защищенным статьям, к которым относится и стипендиальное обеспечение, осуществляется на протяжении 11 месяцев текущего года своевременно и в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, сегодня координатор общественной инициативы "Студенческая защита" А.ЧЕРНЫХ распространила заявление, в котором утверждалось о возможности неполучения стипендий для студентов высших учебных заведений Украины в конце года.

При этом общественная организация ссылалась на письмо Министерства образования и науки Украины №1/12-4571 от 5 ноября 2009 года Министерству финансов, в котором сообщалось, что по состоянию только на 1 октября кредиторская задолженность по стипендиям уже составляет 16 428,4 тыс. грн. и может вызвать критическую ситуацию по стипендиальным выплатам на конец года.

“То есть, Министерство образования и науки Украины, как главный орган центральной исполнительной власти, в образовательной сфере, который имеет в своем подчинении наибольшее количество подведомственных учебных заведений, столкнулось с проблемой недостатка средств для осуществления выплаты стипендий и индексации на нее, которая сегодня уже составляет 15 процентов.

Таким образом, ежемесячные „отчеты” Министерства образования и науки Украины о стопроцентном финансировании выплаты стипендий остается под большим сомнением”, - отметил А.ЧЕРНЫХ.