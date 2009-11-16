Яценюк считает, что два последние правительства добили Украину

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что нынешний Кабинет министров логично было бы отправить в отставку и назначить в стране техническое правительство.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Черкассах, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

По его словам, «это правительство не то что в отставку надо отправлять – его не надо было назначать”. И добавил, что “это – историческая оценка”.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, “нет ничего, что бы это правительство выполнило: вся картина сегодня показывает, что в Украине происходит провал на всех фронтах”. “Провал, который надо будет вытягивать потом годами. Сдают все, что перед выборами можно сдать, – и внутри страны, и на внешнем секторе», – подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что “все, что на протяжении последних пяти лет делалось двумя правительствами, – это был путь к окончательной деградации Украины”.

Комментируя заявление представителей фракции Партии регионов о возможной отставке правительства Юлии ТИМОШЕНКО в случае невыполнения им закона о повышении социальных стандартов, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Политически отставка правительства должна состояться хотя бы для того, чтобы все участники избирательной гонки были в равных условиях”. По его словам, на сегодня не все в равных условиях, поскольку “действующий премьер имеет финансовые ресурсы, медиа – все доступы ко всем телеканалам, административный ресурс, правоохранительную систему”. “Что же это за свободные выборы такие будут? Свободные от чего? Это будут выборы, свободные от выбора. Выбора здесь нет», - считает А.ЯЦЕНЮК.

Он выразил сомнение относительно того, будет ли поставлен на голосование вопрос об отставке Кабинета министров. «Вы же знаете, у нас есть такая традиция: за что не возьмутся – все провалят. Поэтому пусть поставят вопрос на голосование – посмотрим, что из этого получится », - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «было бы абсолютно логично, чтобы в стране было назначено так называемое техническое правительство».

«Но что означает сегодня для ТИМОШЕНКО назначение технического правительства? Это означает полный крах. Поскольку не удастся любыми средствами и методами одержать победу», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Я прекрасно понимаю: если выигрывает, например, ТИМОШЕНКО – ЯНУКОВИЧ никогда не согласится с этим. Если выигрывает ЯНУКОВИЧ – то ТИМОШЕНКО тем более с этим никогда не согласится”, - заметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, “это не зависит от результата. И будет задействован любой ресурс, поскольку проигрыш на этих выборах – равно политической смерти и для одного, и для второй».